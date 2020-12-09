Атырауская собака, которую душили холодильником, улетела в Америку
Собаку назвали Лаки.
Фото : help_animals_atyrau9 декабря 2020, 16:29
Собаку из Атырау, печально прославившуюся на весь Казахстан, отправили к новым хозяевам в США, передает zakon.kz.
Об этом сообщили волонтеры.
Все помнят случай с Лаки, когда его душили дверцей холодильника? Вот и все, наш Лаки улетел в новый дом. Огромное спасибо волонтерам группы за спасение песика и всем тем, кто переживал за нашего счастливчика. Спасибо Джоршуа за помощь в перевозке. Спасибо новой хозяйке Элин за такую прекрасную возможность. Мы будем скучать. Пусть каждому хвостику так повезет, - сообщили в паблике help_animals_atyrau.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными", но дело вскоре закрыли. А живодер извинился и пояснил, что был пьян.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050456-2bdff4ecbc3140e938beb5e0d1d67877
Сейчас читают