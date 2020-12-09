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Атырауская собака, которую душили холодильником, улетела в Америку

Собаку назвали Лаки.

Фото : help_animals_atyrau9 декабря 2020, 16:29

Собаку из Атырау, печально прославившуюся на весь Казахстан, отправили к новым хозяевам в США, передает zakon.kz.

Об этом сообщили волонтеры.

Все помнят случай с Лаки, когда его душили дверцей холодильника? Вот и все, наш Лаки улетел в новый дом. Огромное спасибо волонтерам группы за спасение песика и всем тем, кто переживал за нашего счастливчика. Спасибо Джоршуа за помощь в перевозке. Спасибо новой хозяйке Элин за такую прекрасную возможность. Мы будем скучать. Пусть каждому хвостику так повезет, - сообщили в паблике help_animals_atyrau.

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Публикация от ОФ «Доброе Сердце»♥️ (@help_animals_atyrau)

31 мая в соцсетях появилось видео, где мужчина душит белую собаку дверцей холодильника. В полиции сообщили, что его задержали, начали досудебное расследование по статье "Жестокое обращение с животными", но дело вскоре закрыли. А живодер извинился и пояснил, что был пьян.


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