В Америке спасли собаку, которая съела 24 носка
Фото: Instagram/coronaanimaler
В Лос-Анджелесе ветеринары прооперировали семимесячную собаку по кличке Луна, которая съела предметы одежды своих хозяев, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Центра экстренной помощи животным Corona собака съела:
- 24 носка;
- три резинки для волос;
- обувную стельку;
- детское боди;
- несколько кусков ткани.
Фото: Instagram/coronaanimaler
Собаке немедленно сделали гастротомию для очищения желудка и энтеротомию, чтобы изъять предметы, которые вызвали кишечную непроходимость. Теперь питомец восстанавливается после многочисленных процедур.
Фото: Instagram/coronaanimaler
Хозяева забеспокоились, когда заметили у собаки твердый вздутый живот. Луну также начало тошнить. После этого владельцы животного обратились за ветеринарной помощью.
"То, что мы обнаружили, было ошеломляющим", – сказали врачи.
О том как научить собаку "говорить" о своих желаниях рассказал недавно российский кинолог.
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