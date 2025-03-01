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Мир

В Америке спасли собаку, которая съела 24 носка

Ветеринары спасли собаку, которая съела 24 носка, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 04:40 Фото: Instagram/coronaanimaler
В Лос-Анджелесе ветеринары прооперировали семимесячную собаку по кличке Луна, которая съела предметы одежды своих хозяев, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Центра экстренной помощи животным Corona собака съела:

  • 24 носка;
  • три резинки для волос;
  • обувную стельку;
  • детское боди;
  • несколько кусков ткани.

Фото: Instagram/coronaanimaler

Собаке немедленно сделали гастротомию для очищения желудка и энтеротомию, чтобы изъять предметы, которые вызвали кишечную непроходимость. Теперь питомец восстанавливается после многочисленных процедур.

Фото: Instagram/coronaanimaler

Хозяева забеспокоились, когда заметили у собаки твердый вздутый живот. Луну также начало тошнить. После этого владельцы животного обратились за ветеринарной помощью.

"То, что мы обнаружили, было ошеломляющим", – сказали врачи.

О том как научить собаку "говорить" о своих желаниях рассказал недавно российский кинолог.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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