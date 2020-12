Противница масок изменила мнение после смерти членов семьи

Жительница американского штата Алабама начала носить медицинские маски после того, как потеряла трех членов семьи из-за коронавируса, передает zakon.kz.

Джада Вудс загружала в TikTok свои размышления о том, что нет необходимости носить маски.

Позже, отмечает Unilad, Джада сообщила своим подписчикам, что едет на похороны своего дяди. А на следующий день она поедет на похороны отца, с которым она "рыбачила всего за пару недель до его смерти".

Anti-masker changes her mind about face masks after losing her family pic.twitter.com/prgW2oofXF