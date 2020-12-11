Противница масок изменила мнение после смерти членов семьи

Пользователи набросились на женщину с критикой.

Жительница американского штата Алабама начала носить медицинские маски после того, как потеряла трех членов семьи из-за коронавируса, передает zakon.kz.

Джада Вудс загружала в TikTok свои размышления о том, что нет необходимости носить маски.

Нужны ли маски на самом деле? Это просто знаки у магазинов "без масок не входить". В последнее время я забываю свою маску и иду в магазин. Я захожу и проверяю, впустят ли меня. Мне никогда ничего не говорили, так что я просто не ношу маску с собой, - говорила она в ранних публикациях.

Позже, отмечает Unilad, Джада сообщила своим подписчикам, что едет на похороны своего дяди. А на следующий день она поедет на похороны отца, с которым она "рыбачила всего за пару недель до его смерти".

Anti-masker changes her mind about face masks after losing her family pic.twitter.com/prgW2oofXF — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) December 8, 2020

Позже с ее аккаунта были удалены все видео, ставящие под сомнение ношение масок.

К слову, пользователи набросились на женщину с критикой.

Я чувствую себя плохим человеком, но я не нахожу в своем сердце сочувствия к ней. Кто знает, скольких людей она убила своим легкомыслием, прежде чем это начало сказываться на ней лично? Такая эгоистка, - прокомментировал один из обитателей соцсети.

Позже Джада опубликовала видео похода в кофейню. Перед входом в здание она надела маску.

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