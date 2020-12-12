В семье, потерявшей пятерых дочерей в пожаре, родился сын
Никого не оставило равнодушным трагическое событие в Нур-Султане.
Фото : pixabay.com12 декабря 2020, 09:35
11 декабря стало известно, что в семье Ситер, потерявшей пятерых дочерей в пожаре, родился сын, сообщает zakon.kz.
Поздравляю многострадальную семью потерявших в пожаре всех детей. Сегодня в их дом пришла радость. Родился сын, - написал на своей странице Instagram блогер Танирберген Бердонгаров.
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Напомним, ночью 4 февраля 2019 года в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно. 5 февраля в Нур-Султане простились с погибшими детьми. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.
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