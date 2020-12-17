Ученые назвали самое опасное место для заражения коронавирусом

Результаты показали, что частота вторичных заражений в домах составила 16,6 процента - значительно выше других мест.

Вероятность заразиться коронавирусом наиболее высока в домашних условиях — от близких, которые уже могут быть инфицированы. Такой вывод сделали американские ученые, сообщает zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Полученные данные подтвердили, что в условиях пандемии коронавируса домашние хозяйства являются объектами самого высокого риска передачи инфекции.

Авторы проанализировали более 50 исследований, в которых описывались случаи заражения 77,7 тысячи человек. Результаты показали, что частота вторичных заражений в домах составила 16,6 процента - значительно выше других мест. Максимальный риск - 18 процентов - связан с контактами с заболевшими, имеющими явные симптомы. Вероятность заразиться от бессимптомного носителя SARS-CoV-2 в бытовых условиях оказалась равна 0,7 процента.

Степень риска вторичной передачи — это стандартный показатель в эпидемиологии, который позволяет оценить эффективность карантинных мер. Он определяется как число случаев, произошедших в домохозяйстве в течение инкубационного периода после первичного заражения, деленное на общее количество совместно проживающих людей.

На этот показатель влияют время, прошедшее после первичного инфицирования, длительность и близость контактов, выраженность симптомов у первого больного.

Исследователи рекомендуют принимать профилактические меры – носить дома маску, регулярно проветривать и дезинфицировать помещения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!