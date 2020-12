Байден сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против COVID-19 , сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Байден привился в госпитале ChristianaCare в Ньюарке в штате Делавэр. Процедуру транслировали в прямом эфире.

По данным СМИ, избранному президенту ввели первую дозу вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Для достижения положительного результата необходимо повторное введение препарата с интервалом в несколько недель.

Ранее 21 декабря прививку против COVID-19 сделала жена Байдена Джилл.

