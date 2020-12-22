Горячие новости
Читайте также

Байден сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире

Через несколько недель прививку нужно будет повторить.

Фото : Leah Millis / Reuters22 декабря 2020, 09:18

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против COVID-19 , сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Байден привился в госпитале ChristianaCare в Ньюарке в штате Делавэр. Процедуру транслировали в прямом эфире.

По данным СМИ, избранному президенту ввели первую дозу вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Для достижения положительного результата необходимо повторное введение препарата с интервалом в несколько недель.

Ранее 21 декабря прививку против COVID-19 сделала жена Байдена Джилл.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты