Байден сделал прививку от COVID-19 в прямом эфире
Через несколько недель прививку нужно будет повторить.
Фото : Leah Millis / Reuters22 декабря 2020, 09:18
Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против COVID-19 , сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Байден привился в госпитале ChristianaCare в Ньюарке в штате Делавэр. Процедуру транслировали в прямом эфире.
По данным СМИ, избранному президенту ввели первую дозу вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
Для достижения положительного результата необходимо повторное введение препарата с интервалом в несколько недель.
Ранее 21 декабря прививку против COVID-19 сделала жена Байдена Джилл.
President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW— CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020
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