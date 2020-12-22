Идеи Бауыржана Момышулы обсудили в Алматы

Национальный герой - Бауыржан Момышулы.

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи прошла Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Бауыржана Момышулы и его книге "Психология войны", передает zakon.kz.

Основной темой конференции стала идея нравственного воспитания в трудах Бауыржана Момышулы.

Конференция началась с театрализованной постановки, где актеры Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауезова сыграли роль советского офицера, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Халық қаhарманы, панфиловца, участника битвы за Москву, писателя – Бауыржана Момышулы и Мукагали Макатаева – казахского советского поэта и писателя, переводчика. Присутствующим была представлена сцена, в которой показали страницы из жизни полководца, его нрав и характер.

Одним из великих сынов казахского народа является Герой Советского Союза, Халық қаhарманы Б. Момышулы. Нет ни одного человека в Казахстане, кто бы не знал его имени, не гордился бы им, как своим национальным героем. В военных учебных заведениях Кубы, Израиля, Никарагуа отдельно изучается военный опыт Б. Момышулы. Одним из его самых значимых произведений стала «Психология войны», переведенная на английский язык, - отметил в своем выступлении начальник ВИИРЭиС генерал-майор Аскар Мустабеков.

В работе конференции приняли участие заслуженный деятель Казахстана, профессор, член-корреспондент Российской Военной академии, полковник в отставке Серикбаев Ким Серикбаевич, внучка генерала Панфилова Байкадамова Алуа Бахытжановна, ветераны Вооруженных Сил генерал- майор авиации Старыш Анатолий Трофимович, генерал-майор Орынбеков Мубарак, профессорский и преподавательский состав, курсанты института, а также в онлайн режиме представители военно-учебных заведений Казахстана.

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