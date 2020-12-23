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Ударившего волейболисток тренера из Жанаозена уволили

Его уволили 20 декабря.

Фото : кадр из видео23 декабря 2020, 15:05

Тренера из Жанаозена, поднявшего руку на своих воспитанниц, уволили из школы, передает zakon.kz.

Lada.kz сообщает, что тренера из Жанаозена Азамата Турмагамбетова, который ударил волейболисток, уволили 20 декабря. Он освободил занимаемую должность учителя физкультуры в соответствии с приказом директора школы №3.

Главу школы привлекли к дисциплинарному взысканию в связи с проведением спортивных мероприятий во время учебного процесса.

Обычно такие мероприятия проводят после согласования с городским отделом. Тут дети выехали на соревнования во время учебных занятий без разрешений. А у нас пандемия, поэтому директора привлекли к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля с ее стороны, - сказал руководитель Жанаозенского городского отдела образования Ыскак Кулатай.

15 декабря в Сети появилось видео, на котором тренер бил девочек-волейболисток по лицу и голове. Позже он записал видео, где объяснил, что не давал своим воспитанницам пощечины. На самом деле, это была попытка подбодрить девочек.


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