В Турции заявили, что откроют огонь по сторонникам Хафтара в случае атаки на ее военных

Ранее командующий ЛНА потребовал от Турции покинуть ливийскую территорию, пообещав, что в противном случае ей и ее "наемникам" придется "почувствовать силу оружия".

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье о готовности Анкары открыть ответный огонь по сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в случае атаки на турецких военных, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Хафтар и те, кто его поддерживают, должны знать, что они будут рассматриваться в качестве законной цели при любой попытке атаковать турецких военных, - говорится в распространенном оборонным ведомством заявлении Акара по итогам турецкой военной делегации в Ливию 26 декабря.

По словам Акара, если на ВС Турции будет совершено нападение, то атакующие "уже не смогут найти места для того, чтобы скрыться".

Между тем 24 декабря Хафтар потребовал от Турции покинуть ливийскую территорию, пообещав, что в противном случае ей и ее "наемникам" придется "почувствовать силу оружия".

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