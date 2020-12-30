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Елбасы позвонил Путину

Казахстанско-российские отношения развиваются в духе стратегического партнерства.

Фото : liter.kz30 декабря 2020, 15:45

Состоялся телефонный разговор Елбасы с президентом России Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.

Собеседники поздравили поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

По информации сайта Елбасы, они высоко оценили поступательное укрепление казахстанско-российских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества во благо дружественных народов двух государств.

Кроме того, Назарбаев переговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Собеседники обменялись самыми добрыми поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили уверенность, что казахстанско-таджикские отношения и впредь будут углубляться и расширяться в духе дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства, - говорится в сообщении.

Также Первый Президент Казахстана обменялся сердечными поздравлениями с Шавкатом Мирзиеевым.


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