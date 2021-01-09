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Появилось фото видео с места крушения самолета над Индонезией

На месте крушения уже найдены обломки и части тел.

Фото : Mash9 января 2021, 17:51

Опубликовано фото и видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии, передает zakon.kz.

Кадры были опубликованы на Youtube сайтом авиационных новостей Airlive.net.

По данным сервиса Flight Radar. рейс индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Потианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после отбытия. Позднее стало известно, что самолет упал в воду, причем на месте крушения уже найдены обломки и части тел.

53 взрослых и шестеро детей, включая одного младенца, находились на борту Boeing 737-500, сообщают местные СМИ.

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Публикация от Сетевое издание "zakon.kz" (@zakon.kz)


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