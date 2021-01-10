Cамолет потерпел крушение в Индонезии

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо от имени народа Казахстана и от себя лично в связи с трагической катастрофой самолета Sriwijaya Air, унесшей жизни многих людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Разделяю тяжелую боль семей, потерявших своих близких в этой ужасной катастрофе. Пусть Всевышний благословит и утешит их в это время скорби и благословит души жертв своей любовью и милосердием, - говорится в телеграмме.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял 8 января рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.

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