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Токаев направил телеграмму поздравления избранному президенту Индонезии

Токаев направил телеграмму поздравления избранному президенту Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 18:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 марта поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах президента Республики Индонезия, сообщает Zakon.kz.
"Я уверен, что под вашим мудрым руководством ваша прекрасная страна достигнет новых успехов в своем экономическом и социальном развитии, а также укрепит свою роль на международной арене. Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я подтверждаю готовность совместно использовать открывающиеся возможности для развития многогранного взаимодействия в интересах наших стран", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал индонезийскому лидеру успехов во всех его начинаниях, а народу Индонезии – дальнейшего прогресса и благополучия. 

Ранее сообщалось, что глава государства принял министра иностранных дел Республики Кипр Константиноса Комбоса. В ходе встречи президент подтвердил стремление Казахстана развивать партнерские отношения с Кипром. Как отметил глава государства, за 32 года дипломатических отношений Астана и Никосия установили прочный политический диалог и наладили инвестиционное сотрудничество.

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