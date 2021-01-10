Важен голос каждого человека, и именно от него зависит, в каком направлении будет двигаться страна.

В воскресенье, 10 января, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев проголосовал на выборах в Мажилис и маслихаты. Глава региона отдал свой голос на избирательном участке №35 города Тараза, сообщает zakon.kz.

На входе медики измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком. Вход без маски был категорически запрещен. Проголосовав вместе с супругой и отправив бюллетень в урну, глава региона поинтересовался условиями работы у находившихся рядом наблюдателей от различных партий, а также ответил на некоторые вопросы журналистов.

Важен голос каждого человека, и именно от него зависит, в каком направлении будет двигаться страна. Призываю всех жамбылцев реализовать свое избирательное право, не оставаться в стороне от общественно-политических процессов. Это наш гражданский долг. Избирательные участки оснащены всем необходимым для работы, как избирательных комиссий, так и независимых наблюдателей. Строго соблюдается тайна голосования и свобода выбора, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Выборы проходят в спокойном режиме. Всего на территории области сформированы 492 избирательных участка, которые начали работу в семь часов утра с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. По состоянию на 12:00 часов по области явка на выборы составила 32,1 процента.

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