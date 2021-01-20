Снег и дождь ожидаются в Казахстане. Погода на 20 января

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 января, сообщает zakon.kz.

Под влиянием Северо-западного циклона на большей части республики ожидается снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-западе – гололед. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью и утром – порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются низовая метель, в Западно-Казахстанской области – местами туман.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 3°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -10°, облачно.

Прогноз погоды на 20 января.

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