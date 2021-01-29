Все учтут - поправки о семейно-бытовом насилии прокомментировали в правительстве

Выступивший на коллегии министерства информации и общественного развития РК заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заверил, что все вопросы, поднимаемые общественностью при обсуждении резонансных поправок о противодействии семейно-бытовому насилию, будут учтены, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо разработать новые подходы по совершенствованию семейно-гендерной политики. Мы знаем, что сегодня данный законопроект проходит определенное обсуждение. В первую очередь это касается семейно-бытового насилия. Сегодня создана новая депутатская группа. Буквально вчера мы совместно с депутатами в стенах парламента этот вопрос уже обсуждали - вопрос, который сегодня волнует общество, - сказал Тугжанов.

По его словам, по законопроекту "есть надо чем поработать".

Сегодня могу сказать, что данный законопроект вызвал определенный резонанс. Это, наверное, закономерно, реально, и мы должны на все эти вызовы, в том числе на реакции, те вопросы, которые сегодня поднимает общественность, безусловно, они, конечно, будут учтены, - заключил он.

Этот проект закона инициировали депутаты после президентского послания прошлого года, в котором он рассказал об увеличении числа семейно-бытовых конфликтов в Казахстане.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу этих поправок. Он написал в Twitter, что законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию" вызвал острые дискуссии в обществе.

Это закономерно, актуальные проблемы должны широко обсуждаться. Его инициаторам следует пересмотреть подходы, важно учесть все мнения", - дал установку разработчикам документа глава государства.

Позже проект закона был отозван рабочей группой Мажилиса.

Оксана Скибан, Нур-Султан