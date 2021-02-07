Сроки окончания пандемии назвал вирусолог

Вирусолог Георгий Викулов рассказал, когда в России закончится пандемия коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил специалист, распространение инфекции в городах-миллионниках и в целом по стране замедляется. Он уверен, что уже в марте ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону.

К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии, - сказал врач.

По мнению Викулова, еще рано расслабляться, поскольку в стране не вакцинировано большое количество людей и у них не сформировался необходимый иммунитет.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания; Россия занимает в этом списке пятое место.