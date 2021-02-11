Как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию COVID-19, придумали молодожены

В Италии пара организовала первую в стране свадьбу в формате drive-in – более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, молодожены из города Азоло в северной провинции Тревизо придумали, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек. Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.

Отмечается, что бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.

Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине ходили официанты. Для молодоженов в центре парковки построили шатер.

Мы боялись провала, но в конце концов вечеринка прошла очень хорошо, - приводит газета la Repubblica слова молодых супругов.