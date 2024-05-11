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Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 04:40 Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге в рамках дела о падении 10 мая автобуса в реку Мойка задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшей перевозку пассажиров, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Следственного комитета России разместила, согласно должностной инструкции на начальника автоколонны возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей. В то же время, по данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

"Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения", – говорится в сообщении ведомства.

10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами после ДТП пробил ограду моста и упал в Мойку.

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