Интеллигенция Мангистау поддержала реализацию турпроектов на Бозжыре

Представители интеллигенции Мангистауской области направили обращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву в поддержку реализации новых проектов в сфере туризма на территории Бозжыра, передает zakon.kz.

Об этом сообщил внештатный советник премьер-министра РК Ербол Едилов на своей странице в Facebook.

Мы, представители мангистауской интеллигенции, осознавая ответственность перед нашими предками и будущим поколением, хотим обратиться к Вам с посланием. Всем известно, что Мангистау - один из самых перспективных регионов для развития туризма. С открытием на побережье Каспийского моря пятизвездочного отеля Rixos значительно возросло количество туристов. Приезжающие проявляют большой интерес и к историческим достопримечательностям нашего края, в том числе урочищу Бозжыра. Как вам известно, предложение инвесторов по строительству на этой территории туристического объекта бурно обсуждается общественностью. Мы обязаны сохранить то первозданное богатство, что дала нам природа. Это наше наследие, которое нужно беречь. Нужно остановить процветающий там "Дикий туризм", - говорится в обращении, которое подписали 15 представителей интеллигенции региона.

По их словам, побывавшая на Бозжыре по поручению Президента РК "группа ученых пришла к выводу, что там можно реализовать Проект, который никак не навредит флоре и фауне этого уникального места".

И это решение нашло отклик в сердцах граждан. Наряду с этим можно уверенно утверждать что этот проект даст положительный толчок развитию нашего региона в целом. Во-первых, развивая туризм, мы сможем снизить зависимость нашей экономики от нефтяной отрасли. Это откроет дорогу для предпринимателей, тем самым будут создаваться рабочие места для местного населения. Если начнется строительство отеля, большое количество наших жителей будут привлечены к его возведению. Во-вторых, комплекс станет пунктом, благодаря которому можно будет препятствовать туристам бесконтрольно посещать Бозжыру и наносить огромный ущерб природе, - считают представители интеллигенции Мангистау.

Они выразили уверенность, что "построенная в этом районе дорога создаст условия для комфортного отдыха туристов, а на законодательном уровне будут утверждены соответствующие правила для регулирования посещений этого места. То есть туристическая инфраструктура, которая будет построена на территории Бозжыра, как считает интеллигенция региона, "будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников, формированию культуры туризма цивилизованным путем с учетом местных ментальных ценностей".

В последние месяцы Бозжыра стала поводом для обсуждений не только в Мангистау, но и во всей стране. Возникает большое количество различных мнений и предложений. И все это должно учитываться в рамках той открытости, о которой вы говорите. Мы думаем, что пришло время принять окончательное решение и, наконец, поставить на этом вопросе точку. Ведь именно в таких решениях заключается наша сплоченность, - говорится в обращении интеллигенции.

Также они выразили благодарность главе государства за то, что он услышал мнение народа и решил "реализовать проект только после его всестороннего изучения".

Надеемся, что идея будет осуществлена с учетом мнения экспертов и общественности. Сохранение Бозжыры - это долг перед будущими поколениями, и в то же время хорошая возможность для развития нашей страны! Мангистаусцы знают и поддерживают реализацию тщательно обсужденного, проанализированного, уточненного специалистами проекта! - резюмировали представители интеллигенции Мангистау.

Осенью 2020 года появилась информация о том, что в урочище Бозжыра будет построен отель. Позже из-за "негативного общественного мнения" Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства. В итоге было решено построить отель в четырех километрах от скал.

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