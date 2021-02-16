Биткоин вновь побил исторический рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые в истории достигла 50 тыс. долларов (более 20 млн тенге по курсу Нацбанка РК), передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18:30 по времени Нур-Султана рос в цене на 5,3% - до 50,1 тыс. долларов. Динамика приводится за сутки.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% - до 49,98 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина приблизилась к 50 тыс. долларов.

9 февраля биткоин достиг своего ценового рекорда в 48 142 доллара, затем стоимость криптовалюты падала два дня подряд, но все же перешла к росту в четверг днем. Помимо того, что все потери отыграны, биткоин установил в ходе торгов новый рекорд в 48 399 долларов.

11 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум. Криптовалюта, проседавшая после рекорда вторника на 9%, согласно данным торгов, отыграла потери и снова обновила исторический максимум - $48 399.

14 февраля самая популярная криптовалюта мира вновь побила исторический рекорд - на торгах ее стоимость ушла за отметку в 49 тыс. долларов.

Активный рост стоимости этой криптовалюты начался еще 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla анонсировала 1,5 млрд инвестиций в биткоин. На фоне этого сообщения цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41,95 тыс. долларов, и два дня подряд била исторические рекорды.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.