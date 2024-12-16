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Финансы

Цена биткоина вновь побила исторический рекорд

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 09:10 Фото: unsplash
Стоимость биткоина в очередной раз за несколько месяцев обновила исторический рекорд. В ночь на 16 декабря 2024 года его цена достигла почти 106,6 тыс. долларов, затем она несколько снизилась, сообщает Zakon.kz.

По данным криптобиржи Binance, на пике, в 05:40 по времени Астаны, биткоин стоил почти 106,6 тыс. долларов. Однако к 06:22 курс упал до 105,4 тыс. Это падение было не единичным, но вскоре цена вновь подросла. В итоге за сутки она увеличилась более чем на 3,5%.

Курс биткоина начал расти 5 ноября 2024 года, в день президентских выборов в США. К тому моменту цена криптовалюты составляла 68 тыс. долларов. С тех пор она несколько раз обновляла исторический максимум.

На фоне роста биткоина меняется и стоимость других ключевых криптовалют. Например, Ethereum прибавил 1,15% и теперь стоит до 4 тыс. долларов за единицу.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае его победы на президентских выборах в США биткоин будет бить рекорды в цене. 5 декабря 2024 года он поздравил владельцев криптовалюты с рекордным ростом и приписал это в заслугу себе.

Андрей Дюсупов
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