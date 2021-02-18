Шесть нашумевших павлодарских историй, которые закончились хэппи-эндом

2020 год запомнился всем пандемией, карантином, блокпостами и звуком сирены скорой помощи. Павлодарцы не исключение. Удивительно, но во всей череде событий прошлого года можно обнаружить и позитивные истории.

Редакция Pavlodarnews.kz нашла такие и рассказала своим читателям о шести событиях, которые жители Павлодарской области долго ждали и наконец дождались в прошлом году.

На ул. Жаяу Мусы, 4 в Павлодаре простаивало здание. Три года назад его обещали дошколятам, но так и не открыли. Летом 2020-го тут наконец закипела работа. В декабре пустовавшее долгое время здание было уже не узнать: свои двери распахнул капитально отремонтированный и оснащенный всем необходимым детский сад. Сегодня в нем занимаются 150 детей, а после снятия карантина к ним присоединятся до 130 ровесников.

Другое дошкольное учреждение спустя годы открылось и на ул. Лермонтова, 99 в Павлодаре. Горожане помнят эту историю в связи со скандальным закрытием школы "Стикс". Учителя и учащиеся покинули здание, а оно осталось пустовать. В 2020 году там сделали капитальный ремонт. Открылся детский образовательный центр, который посещают 230 мальчишек и девчонок не только из близлежащих домов, но и разных микрорайонов.

Дождались некогда обещанного и родители особенных детей. Как рассказывают мамы, 3,5 года назад их мечта об открытии аутизм-центра в Павлодаре вроде как была близка к исполнению, но "что-то пошло не так". Тогда родители продолжили возить своих детей на коррекцию в другие города, но не перестали добиваться появления центра в родном Павлодаре. В 2020 году долгожданное событие состоялось.

Со времен развала СССР было заброшено здание 100-метрового тира в Аксу. В местной спортивной школе периодически предвкушали восстановление секций: чиновники трижды готовили проектно-сметную документацию. Но чуда все не случалось. В 2020 году после капитального ремонта здесь открылись не только секции по стрельбе из лука и пневматической винтовки, но и зал боевых единоборств.

Не без боя отстояли свое и жители района 39-й школы в Павлодаре. Они не допустили возведения жилого дома на территории, отлично подходящей для размещения там детских площадок, тренажеров и прочего. В 2020-м павлодарцев, выступавших за отмену строительства с весны позапрошлого года, обрадовали: на этом месте будет зона отдыха. И она появилась. Даже сейчас, в зимнее время, там играют дети и отдыхают местные жители.

Еще одна нашумевшая история, закончившаяся хэппи-эндом, - отказ от гребного канала на Усолке. Два года экологические активисты и многие другие неравнодушные павлодарцы выступали против вырубки деревьев, которая потребовалась бы при реализации проекта. В 2020 году его свернули. Горожане дождались счастливого конца затянувшейся истории.