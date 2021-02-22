В Байконыре возобновлены поиски второго пропавшего мальчика

Одного из пропавших детей до сих пор ищут в Байконыре, передает zakon.kz.

В Байконыре 20 февраля пропали двое детей - семи и восьми лет. Второклассники в тот же день около 10:30 вышли из спорткомплекса "Маяк", затем пропали без вести. На следующий день в 500 метрах от понтонного перехода Байконыр в верховьях реки Сырдарья было обнаружено тело ребенка, а второй все еще находится в поиске. Всего в поисковых работах задействовано 267 человек, 29 единиц техники, один вертолет.

Мы везде ищем второго пропавшего ребенка. Кроме того, кинологическими работниками были проведены поисковые работы. Однако поисковые работы не дали результатов. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по поиску второго пропавшего. начальник ДЧС Кызылординской области Саид Молдакараев

В поисках задействованы 10 сотрудников ДЧС Кызылординской области, два автомобиля, 35 сотрудников представительства МВД Байконыра, семь единиц автотранспорта, 150 сотрудников МВД РФ Байконыра, 15 единиц техники, один вертолет, 32 сотрудника МЧС РФ, один автомобиль, включая родственников детей и волонтеров, 40 человек, пять единиц автотранспорта.

21 февраля поисковые работы второго пропавшего в Байконыре мальчика временно были приостановлены.