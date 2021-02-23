Акмолинец разбил стекла Porsche Cayenne своего должника

Житель Акмолинской области, умышленно повредивший автомашину Porsche Cayenne своего должника, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Ночью 18 февраля, в дежурную часть УП города Кокшетау поступило заявление от 34-летнего жителя областного центра о том, что неизвестным лицом во дворе дома повреждено стекло автомашины Porsche Cayenne. Сумма причиненного ущерба составляет более 150 тысяч тенге.

В ходе ОРМ, полицейскими задержан злоумышленник, которым оказался ранее работавший у пострадавшего 37-летний мужчина. Выяснилось, что работодатель должен был более двух миллионов тенге за выполненную работу своему работнику. Подозреваемый неоднократно пытался поговорить с автовладельцем, однако работодатель избегал разговоров.

В день преступления несколько раз звонил своему должнику, однако на звонки мужчина не отвечал, так как спал. А утром обнаружил, что в его автомашине разбиты лобовое и боковое стекла.

Свою вину 37-летний мужчина признал. По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 202 ч.1 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.

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