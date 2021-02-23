Мошенники собирают деньги на поиски пропавшего мальчика в Байконыре

В соцсетях распространяется сообщение о сборе средств на поиски пропавшего мальчика в Байконыре, передает zakon.kz.

Автор сообщения отмечает, что за час работы водолазов необходимо заплатить 25 тысяч тенге.

В ДЧС региона отметили, что все поисково-спасательные работы выполняются за счет бюджета.

К сожалению, мошенники таким способом хотят заработать деньги. Все поисково-спасательные работы выполняются за счет бюджета. Номер уже заблокирован. Все данные переданы в ДП области, — сообщили в ведомстве.

В Байконыре 20 февраля пропали двое детей - семи и восьми лет. Второклассники в тот же день около 10:30 вышли из спорткомплекса "Маяк", затем пропали без вести. На следующий день в 500 метрах от понтонного перехода Байконыр в верховьях реки Сырдарья было обнаружено тело ребенка, а второй все еще находится в поиске.

21 февраля поисковые работы второго пропавшего в Байконыре мальчика временно были приостановлены.

22 февраля стало известно, что причиной смерти мальчика из Байконыра стала механическая асфиксия.

Всего в поисковых работах задействовано 267 человек, 29 единиц техники, один вертолет.