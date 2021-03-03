Экс-банкира Жомарта Ертаева осудили еще на 9 лет за хищения в банках

Экс-банкиру Жомарту Ертаеву вынесли приговор по второму уголовному делу, передает zakon.kz.

Ертаева признали виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорили к 9 годам лишения свободы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет. Отбывать наказания Ертаев будет в колонии средней безопасности.

В ноябре 2020 года бывшего банкира признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. В совокупности ему предстоит отбыть 20 лет.

Вместе с экс-банкиром по второму уголовному делу проходят еще пять человек.

Бизнесмена Нурлана Тлеубаева обвиняли по той же статье, что и Ертаева. Ему также предъявляли подделку документов неоднократно или группой лиц. Сегодня его признали виновным и приговорили к 9 годам в колонии средней безопасности, лишили права занимать должность связанную с материальной ответственностью сроком на 10 лет. Кроме того, его лишили государственных наград.

Алимжана Тлеубаева обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Акан Султанов обвинялся в вымогательстве. Его признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Оксану Шестакову и Серика Атабая обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Атабая приговорили к 5,5 годам. Шестакову приговорили к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии средней безопасности.

Суд постановил взыскать с Тлеубаевых, Ертаева, Атабая, Шестаковой в пользу ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" более 97 миллиардов тенге и госпошлину в доход государства в сумме более 2 млрд тенге. В пользу Qazaq Banki - более 46 млрд тенге и госпошлину более 1 млрд тенге. В пользу Евразийского банка - более 24 млрд тенге и госпошлину 725 млн тенге.

Всем дается два месяца для выполнения гражданского иска.

Напомним, главного фигуранта этого дела Жомарта Ертаева обвиняли в том, что он "решил организовать хищение средств банка". По данным следствия, он договорился с бизнесменом Нурланом Тлеубаевым, который владел акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", организовывать схему незаконного вывода денег из Bank RBK и Qazaq Banki.

Отмечается, что с 2010 по 2016 год Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном огромные суммы. К примеру, в самом первом эпизоде говорится о незаконном выводе 32 миллионов долларов США, в другом эпизоде речь идет о 22 миллионах долларов, в еще одном - 18 миллионов долларов США.

По версии обвинения, экс-банкир пользовался тем, что фактически был руководителем Bank RBK и влиял на решение комиссии. Он делал все, чтобы его подельники могли получить деньги по поддельным документам. Полученные деньги соучастники делили между собой и тратили на собственные нужды. Ертаеву, по словам прокуроров, предназначалось 10-20 процентов с выведенных средств.

Потерпевшими по делу были признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк. В деле было 430 томов.