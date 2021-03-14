В Британии оценили свои шансы в случае войны с Россией

Согласно выводам отчета, подготовленного британским Комитетом по обороне Палаты общин, Британия проиграет в войне с Россией из-за устаревшей военной техники, сообщает zakon.kz.

Отчет с анализом возможных сценариев такой войны был опубликован на сайте британского парламента.

В отчете описываются шансы на победу при военных столкновениях с Россией. Комитет негативно оценивает позиции Великобритании.

Если в ближайшие несколько лет Великобритании пришлось бы сражаться с равным противником в Восточной Европе, под которым подразумевается Россия, наши солдаты, безусловно, оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха, - отмечается в документе.

Составители доклада пришли к выводу, что британская техника в нынешнем состоянии не позволяет вносить эффективный вклад в сдерживание России сухопутными силами НАТО. На модернизацию или замену бронетехники потребуется минимум четыре года. А обновление парка бронемашин уже сильно запоздало из-за бюрократических проволочек. При этом российские вооруженные силы сумели получить современные технические средства.

При этом, отмечается в докладе, события 2014 года на Украине показали НАТО и Великобритании, что Россия сохраняет значительные бронетанковые силы, своевременно модернизируемые.