Как шутили о победе Imanbek на Grammy в социальных сетях

15 марта Иманбек Зейкенов (DJ Imanbek) получил престижную музыкальную премию Grammy за ремикс песни Roses. Он стал первым казахстанцем, который взял эту премию. С победой молодого человека поздравили простые казахстанцы, его коллеги по цеху и даже Президент Касым-Жомарт Токаев. Было про Иманбека и немало шуток. Zakon.kz собрал реакцию пользователей на победу казахстанца в социальных сетях.

Иманбека Зейкенова поздравили многие знаменитости. Среди них были казахстанские блогеры, музыканты Димаш Кудайберген, Айкын, Жанар Дугалова, российский медиаменеджер Арман Давлетяров, французский диджей Дэвид Гетта, нидерландский диджей Don Diablo и другие.

Часть пользователей шутила о победе.

Некоторые указывали на то, что музыкант добился успеха без помощи государства.

Другие писали о Казахстан Темир Жолы, где ранее работал Иманбек.

Комментируя победу казахстанца, пользователи писали о мотивации.

Также называли Иманбека "сыном маминой подруги".

Не забывали и о роли руководства страны в победе.

В интервью радио Energy FM Иманбек рассказал, что праздновать победу будет в родном Аксу за дастарханом. Это тоже стало поводом для шуток.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100.

О том, что известно о первом казахстанце, получившем Grammy, можно прочитать здесь.