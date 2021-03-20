С Байконура запустят ракету "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран

Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в субботу с космодрома Байконур и выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН,

Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" будет запущен с пусковой установки № 6 площадки № 31 ("Восток) в 12:07. Через 528 секунд после старта разгонный блок "Фрегат" с 38 космическими аппаратами на борту отделится от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" на суборбитальной траектории. Разгонный блок выполнит программу вывода всех спутников на солнечно-синхронные орбиты.

Первым на орбиту будет доставлен южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1. Это произойдет через 1 час 3 минуты после старта.

Следующими на орбите окажутся японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, спутники связи Технического университета Берлина, малый аппарат Саудовской Аравии для получения снимков Земли и обеспечения связи NAJM-1. В космос также отправится первый спутник Высшей школы экономики.