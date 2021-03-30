В основном издевались - казахстанки о жизни в сексуальном рабстве в Бахрейне

133 уголовных дела по торговле людьми расследуют в Казахстане. В списках подозреваемых - 48 человек, сообщает zakon.kz.

В МВД раскрывают новые факты о международной преступной группировке. Граждане Казахстана, России и Бахрейна четыре года вербовали девушек и заставляли заниматься проституцией, передает Первый канал "Евразия".

Работу с солидной зарплатой в Бахрейне жительнице Шымкента предложила ее дальняя родственница. Она взяла на себя хлопоты по оформлению документов и купила билет. На первых порах, говорит пострадавшая, это походило на сказку. Реальность наступила сразу после того, как самолет приземлился в Королевстве Бахрейн. В аэропорту казахстанку встретил мужчина. "Он сразу сказал: "Твои документы будут у меня, я тебя купил за 5 000 долларов". Он сказал, что я его рабыня и эти 5 000 долларов, а также затраты на перелет я обязана отработать. Меня и других девушек держали взаперти, избивали. Нас заставили заниматься проституцией". Девушка провела в заточении девять месяцев. Всего в руки вербовщиков попали 39 наших соотечественниц из Туркестанской области. Девятерым из них еще не исполнилось 18 лет. Их вывозили из страны по поддельным документам.

После меня еще привозили девушек, в основном несовершеннолетних. Было очень сложно. Молоденькие девочки не выдерживали, резали себе вены. Но это не останавливало тех людей. Становилось только хуже.

Через знакомую в апреле 2019 года в Бахрейн попала еще одна жительница Шымкента. Она отправилась за границу, чтобы работать администратором, но по прилету от нее потребовали показать другие навыки. Девушка отказалась. Ей было 26 лет. И возраст сыграл ей на руку. Через неделю ее отправили домой.

В основном издевались. Из Кыргызстана была девочка, 16 или 17 лет, у нее был рак горла, она постоянно кровью харкала. В тот день она пошла к клиенту. Клиент ее ударил. Она в обморок упала. Ее потом из отеля принесли к нам в комнату. Там она лежала.

Они были очень напуганы. Там разговаривают либо на арабском, либо на английском. Сутенер их сразу предупреждал, что если они будут жаловаться, то их перепродадут другим сутенерам. Если она не слушается "Большого босса", они так называли сутенера, их пытали, в холодный бассейн окунали и держали, на раскаленную плитку сажали". старший оперуполномоченный департамента криминальной полиции МВД РК Сунгат Сарсекеев

Правоохранители взяли преступников с поличным в аэропорту, когда те пытались вывезти за границу очередную несовершеннолетнюю жертву. В отношении участников транснациональной группировки завели 43 уголовных дела.

По уголовному делу признаны подозреваемыми 19 человек, трое объявлены в розыск. За последние две недели мы установили шесть граждан Казахстана, которые были вовлечены в незаконный преступный бизнес. В ближайшее время уголовное дело будет завершено и направлено в суд с обвинительным актом. начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Всех пострадавших вернули на родину. На днях правоохранителям удалось найти еще шесть девушек, которые самостоятельно сбежали из рабства в Бахрейне, Турции и ОАЭ.