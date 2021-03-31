Сбежавшему солдату в Таразе грозит суровое наказание

Командование воинской части будет добиваться сурового наказания для самовольно оставившего часть в Таразе солдата, передает zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве обороны, в соответствии с действующим законодательством, за самовольное оставление части продолжительностью 4 суток предусмотрен арест сроком до 10 суток. Вместе с тем, он оставил место службы во время нахождения в суточном наряде, что является более серьезным правонарушением, и статья уголовного кодекса за данный проступок предусматривает до 90 суток ареста.

Таким образом, рядовой Нурасыл Арысбаев, оставив место несения службы в ночное время, совершил грубейший проступок, который мог повлечь самые тяжелые последствия.

В этой связи командование части будет ходатайствовать о применении к рядовому Нурасылу Арысбаеву самой серьезной меры наказания, - заявили в ведомстве.

Окончательное наказание солдату определит суд.

19-летний Нурасыл Арысбаев сбежал в ночь на 26 марта. Сослуживцам он сказал, что идет в туалет, но в итоге перепрыгнул через забор и ушел в неизвестном направлении. Оружия при нем не было. Его задержали 30 марта в 30 км от Тараза в кошаре для содержания скота. Свой проступок он объяснил тем, что соскучился по родителям и решил посетить их.