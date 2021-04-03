В результате обстрела в Донецке погиб ребенок

В результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики,

В сообщении отмечается, что беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством, был применен военнослужащими 59 бригады ВСУ. Удар пришелся по жилому району населенного пункта Александровское, где во дворе находились два мирных жителя.

В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения, и получила ранения различной степени тяжести местная жительница. пресс-служба народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)

В ДНР призвали международных наблюдателей зафиксировать произошедшее, в частности террор ВСУ по отношению к мирному населению Донбасса, и заставить киевские власти прекратить убийство невинных людей. Также в ведомстве призвали украинских силовиков отказаться от выполнения подобных приказов, так как военные преступления не имеют сроков давности.

Ранее 3 апреля стало известно, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Донецка. Ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на границе.