В результате сильного землетрясения в Таджикистане погиб ребенок

В Раштском районе Таджикистана произошло землетрясение, в результате которого обрушилась стена жилого дома. Под завалами погиб трехлетний ребенок, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики, передает Zakon.kz.

Эпицентр подземных толчков силой 5 баллов пришелся на этот район. По предварительным данным, повреждены не менее 29 жилых домов и одна школа в Раштском и Таджикабадском районах.

На месте работают спасатели и комиссия по ликвидации последствий. Позже в регионе были зафиксированы еще два афтершока.

Ранее сообщалось, что от землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких населенных пунктов Казахстана. Подробнее можно узнать здесь.

