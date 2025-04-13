В результате сильного землетрясения в Таджикистане погиб ребенок
Фото: unsplash
В Раштском районе Таджикистана произошло землетрясение, в результате которого обрушилась стена жилого дома. Под завалами погиб трехлетний ребенок, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики, передает Zakon.kz.
Эпицентр подземных толчков силой 5 баллов пришелся на этот район. По предварительным данным, повреждены не менее 29 жилых домов и одна школа в Раштском и Таджикабадском районах.
На месте работают спасатели и комиссия по ликвидации последствий. Позже в регионе были зафиксированы еще два афтершока.
Ранее сообщалось, что от землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких населенных пунктов Казахстана. Подробнее можно узнать здесь.
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