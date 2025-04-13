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Мир

В результате сильного землетрясения в Таджикистане погиб ребенок

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 18:26 Фото: unsplash
В Раштском районе Таджикистана произошло землетрясение, в результате которого обрушилась стена жилого дома. Под завалами погиб трехлетний ребенок, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики, передает Zakon.kz.

Эпицентр подземных толчков силой 5 баллов пришелся на этот район. По предварительным данным, повреждены не менее 29 жилых домов и одна школа в Раштском и Таджикабадском районах.

На месте работают спасатели и комиссия по ликвидации последствий. Позже в регионе были зафиксированы еще два афтершока.

Ранее сообщалось, что от землетрясение, которое случилось в Таджикистане утром, 13 апреля, ощутили и жители сразу нескольких населенных пунктов Казахстана. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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