Трое лжесвидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом

Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт МВД РФ.

Окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ.

Как сообщалось ранее, в Пресненском районном суде в ходе судебного разбирательства по обвинению Михаила Ефремова в совершении преступления, по ходатайству его адвоката были допрошены три свидетеля. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. По результатам проведенной проверки были возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний.

В ходе предварительного расследования проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

20 августа адвокат актера Эльман Пашаев представил в суде показания нового свидетеля, утверждающего, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время аварии. Свидетель утверждал, что автомобилем управлял некий молодой человек в белой одежде.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.