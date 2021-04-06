Суд прекратил дело в отношении экс-президента Армении Кочаряна

Суд в Ереване прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье о свержении конституционного строя, передает zakon.kz.

Об этом со ссылкой на решение судьи сообщило агентство "Новости Армении".

Судья общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян приняла решение о прекращении уголовного дела о "1 марта", поскольку КС признал антиконституционной статью 300.1 (свержение конституционного строя), по которой и было предъявлено обвинение второму президенту Роберту Кочаряну и ряду бывших чиновников.

26 июля 2018 года специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне протестов 1–2 марта 2008 года. Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

После выборов президента Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестных акций, их участники выражали несогласие с результатами голосования, поскольку победил Серж Саргсян. Акции были организованы сторонниками первого президента республики Левона Тер-Петросяна, который тогда также претендовал на высший пост.