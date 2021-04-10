Комиссия по земельной реформе: новый комитет появится в Казахстане

В здании Министерства сельского хозяйства РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова прошло третье заседание Комиссии по земельной реформе, сообщает zakon.kz.

В ходе заседания члены комиссии заслушали вопросы и предложения, касающиеся реформы земельных отношений, которые ранее рассматривались в рабочих группах с участием представителей ответственных государственных органов и специалистов отрасли АПК. пресс-служба МСХ РК

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В ведомстве отметили, что ряд пунктов члены комиссии поддержали в ходе открытого голосования.

По итогам рассмотрения рабочей группы по экономическим вопросам Комиссия по земельной реформе решила рекомендовать МСХ РК выработать и представить Правительству позицию по вопросу создания комитета по делам сельских территорий, а министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – в течение года разработать и ввести в действие "Единую государственную систему координат Республики Казахстан", - уточнили в Минсельхозе.

Кроме того, как отметили в МСХ, "министерствам образования и науки, сельского хозяйства, труда и соцзащиты населения в целях улучшения подготовки студентов рекомендовано внести изменения в образовательные программы и профессиональные стандарты по специальностям, связанным с землеустройством, земельным кадастром и мониторингом земельных отношений".

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Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами областей также предложено изменить Правила сенокошения и пастьбы скота на участках государственного лесного фонда, чтобы местное население могло использовать неиспользуемые земли лесных массивов для выпаса скота и заготовки кормов, - добавили в ведомстве.

25 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон, запрещающий продавать и сдавать в аренду земли иностранцам.

12 марта Президент направил в Мажилис законопроект, устанавливающий запрет на продажу и аренду земли иностранцам.

17 марта законопроект, предусматривающий запрет на продажу казахстанской земли, приняли в работу в Мажилисе.