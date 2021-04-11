"Ни на какое лечение она не летала" - МИД о 15-летней казахстанке, застрявшей в аэропорту РФ

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию с 15-летней казахстанкой - Томирис Айтжановой, которая застряла в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz.

Данная гражданка РК прилетела в Санкт-Петербург через Стамбул. Со слов родственника, в Россию прибыла для лечения, однако соответствующих документов не имела. официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Как сообщили внешнеполитическому ведомству в Пограничной службе ФСБ РФ, "в едином портале государственных услуг информация о данной гражданке отсутствует".

Тем не менее Генеральное консульство РК оказало максимальное содействие и несовершеннолетняя гражданка РК была допущена на территорию РФ в индивидуальном порядке. В то же время, обращаем внимание граждан Республики Казахстан в необходимости неукоснительного соблюдения правил прохождения государственной границы Российской Федерации, - отметил Смадияров.

По его словам, "ни на какое лечение она туда не летала".

Зная обо всех правилах, с нарушением прилетела в Санкт-Петербург. Наши граждане абсолютно не хотят придерживаться правил чужой страны, зато в СМИ раздувают шум и всячески пытаются свой вопрос решить, - заключил официальный представитель МИД РК.

Как сообщает "Фонтанка",15-летнюю девочку из Казахстана выпустили из аэропорта Пулково. Томирис Айтжанова покинула петербургский аэропорт в сопровождении дяди для прохождения запланированного курса лечения. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Дядя несовершеннолетней казахстанки, он же ее законный представитель на территории РФ Серик Даулбаев, подтвердил изданию, что он уже встретил девочку.

Томирис Айтжанова, прилетевшая в Россию на лечение, оказалась заперта в терминале из-за нового распоряжения правительства РФ о въезде иностранных граждан. Девочка пробыла в Пулково два дня.

15 марта медицинская организация "Интрамед" выдала Айтжановой приглашение на территорию России в соответствии с требованиями распоряжений правительства РФ № 1511-р от 16.03.2020 и № 763-р от 06.03.2020 с целью лечения. Лечение должно было начаться 9 апреля и продлиться 30 дней.

Однако 23 марта в силу вступило новое распоряжение правительства РФ № 737-р, согласно которому медицинские организации обязаны вносить сведения о приглашении на лечение иностранных граждан в электронную базу информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Из-за этого, как уверяют представители девочки, ее не выпускали из Пулково.