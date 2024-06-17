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МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой

МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 20:29 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министерство иностранных дел Казахстана 17 июня сообщило, что пропавшую в Германии казахстанку Айгуль Сайлыбаеву нашли мертвой, передает Zakon.kz.
"Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной генеральному консульству Республики Казахстан во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой", – говорится в сообщении МИД РК.

Отмечается, что в настоящее время родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.

"Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия", – добавили в ведомстве.

По данным немецкого издания Bild, тело нашли в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. Сейчас над раскрытием убийства работают 35 следователей. В доме женщины прошли обыски. 

СМИ также сообщило, что пропала свекровь казахстанки. Известно, что 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели.

По данным МИДа, 5 июня 2024 года в генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на Майне обратились казахстанцы по поводу пропажи 3 июня их дочери.

Брат пропавшей подозревает, что она могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови. 

Позже, 17 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге рассказал, как проходят поиски казахстанки, которая пропала в Германии. 

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