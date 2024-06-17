МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
"Согласно информации криминальной полиции Германии, предоставленной генеральному консульству Республики Казахстан во Франкфурте, 16 июня недалеко от города Бенсхайм было обнаружено тело женщины. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. При этом, по устной предварительной информации полиции, по внешним признакам тело принадлежит гражданке РК Айгуль Сайлыбаевой", – говорится в сообщении МИД РК.
Отмечается, что в настоящее время родные погибшей находятся в Германии и им оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.
"Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия", – добавили в ведомстве.
По данным немецкого издания Bild, тело нашли в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. Сейчас над раскрытием убийства работают 35 следователей. В доме женщины прошли обыски.
СМИ также сообщило, что пропала свекровь казахстанки. Известно, что 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели.
По данным МИДа, 5 июня 2024 года в генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на Майне обратились казахстанцы по поводу пропажи 3 июня их дочери.
Брат пропавшей подозревает, что она могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови.
Позже, 17 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров на брифинге рассказал, как проходят поиски казахстанки, которая пропала в Германии.