Около 200 пассажиров застряли в аэропорту Астаны

В Международном аэропорту Астаны 1 августа 2024 года прокомментировали задержку рейса DV821 по маршруту Астана – Санкт-Петербург авиакомпании Scat, сообщает Zakon.kz.

Рейс был отложен почти на пять часов.

"Рейс, который должен был вылететь в 08:30, был отложен до 13:10 по техническим причинам. Около 200 пассажиров были оперативно проинформированы о задержке и обеспечены едой и напитками на время ожидания. В аэропорт прибыл запасной самолет и началась посадка на рейс. Ожидается, что вылет рейса состоится в 13:10". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Оперативная группа аэропорта Астаны и авиакомпания Scat тесно сотрудничают для обеспечения благополучия пассажиров, предоставляя необходимую информацию и поддержку на протяжении всего этого периода.

"Мы сожалеем о любых причиненных неудобствах и ценим понимание наших пассажиров". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

13 июня 2024 года стало известно, что в пиковый летний период аэропорт Астаны продлевает регламент работы для удобства пассажиров.