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Около 200 пассажиров застряли в аэропорту Астаны

Названа причина задержки авиарейса из Астаны в Санкт-Петербург, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 13:11 Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту Астаны 1 августа 2024 года прокомментировали задержку рейса DV821 по маршруту Астана – Санкт-Петербург авиакомпании Scat, сообщает Zakon.kz.

Рейс был отложен почти на пять часов.

"Рейс, который должен был вылететь в 08:30, был отложен до 13:10 по техническим причинам. Около 200 пассажиров были оперативно проинформированы о задержке и обеспечены едой и напитками на время ожидания. В аэропорт прибыл запасной самолет и началась посадка на рейс. Ожидается, что вылет рейса состоится в 13:10".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Оперативная группа аэропорта Астаны и авиакомпания Scat тесно сотрудничают для обеспечения благополучия пассажиров, предоставляя необходимую информацию и поддержку на протяжении всего этого периода.

"Мы сожалеем о любых причиненных неудобствах и ценим понимание наших пассажиров".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

13 июня 2024 года стало известно, что в пиковый летний период аэропорт Астаны продлевает регламент работы для удобства пассажиров.

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Астана Санкт-Петербург Аэропорт Астаны 2024 год Авиарейсы
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