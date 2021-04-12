Нарушения на 52 млрд тенге в госзакупках выявил Минфин

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал о выявленных нарушениях в госзакупках, передает корреспондент zakon.kz.

За первый квартал текущего года камеральным контролем было охвачено более 305 тыс. процедур государственных закупок на сумму 2,9 трлн тенге. По итогам проверок нарушения были установлены по 9 111 процедурам. Объектами госаудита было исполнено 8 547 уведомлений об устранении нарушений.

Аудитом было охвачено 422 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 52 млрд тенге. Устранены нарушения на 44 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, - сообщил глава Минфина на заседании правительства.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 707 рекомендаций.

Тамила Языкова, Нур-Султан