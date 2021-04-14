Профессионал, не подводил - глава ДП Алматы высказался о Жанболате Зиадине

Начальник полиции Алматы Канат Таймерденов дал характеристику бывшему главе управления криминальной полиции ДП Жанболату Зиадину, передает zakon.kz.

Канат Таймерденов сообщил, что Жанболат Зиадин, когда был начальником Управления криминальной полиции, действительно работал под его началом.

Профессионал своего дела, оперативник. В силу обстоятельств был отстранен. Профессионал, не подводил. Могу только с хорошей стороны его охарактеризовать, - сказал глава ДП Алматы.

Он также отметил, что после отстранения от должности и до назначения главой РУП Талгарского района Зиадин был в резерве.

11 апреля стало известно, что бывший глава управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин стал начальником Талгарского районного УП. В 2020 году он был лишен должности из-за участия в тое во время карантина. Выяснилось это во время служебной проверки, начавшейся после того, как кортеж из элитных авто нарушил ПДД и свободно проехал через блокпост. В ДП Алматинской области сообщили, что полковник полиции Зиадин занимал разные руководящие должности и имеет большой опыт работы в органах внутренних дел (более 20 лет). Его новая должность является на ступень ниже той, с которой он был ранее освобожден.