Рядом с крокодилами заночевал в Мексике известный казахстанский велопутешественник

Бывший продюсер, танцор Талгат Жумабеков занимается сейчас экстремальным кругосветным велопутешествием. Помимо прочих всевозможных трудностей, ему в пути встречаются опасные звери, хищники. На днях он остановился на ночлег у озера, в котором водятся крокодилы, сообщает zakon.kz.

Известный казахстанский велопутешественник Талгат Жумабеков уже шестой год странствует по миру, у него экстремальное кругосветное велопутешествие. Сейчас он находится в Мексике, это уже пятый его велотур, который начался с Аляски и Канады.

В пути он на ночлег останавливается в основном на природе, под открытым небом, и ему не раз встречались опасные животные, хищники.

Например, на Аляске ночью к его палатке подошел медведь, в Канаде подходили койоты. Прям по дороге, где кругом дикая природа и ни одной живой души, ему встречались рысята, стадо бизонов… Также он видел сбитых на трассе медведя, волка и других зверей.

А на днях Талгат и вовсе заночевал рядом с крокодилами, которые водятся в озере, на берегу которого он облюбовал себе место для ночлега. Об этом велопутешественник написал на своей странице в Facebook.

"Когда я ехал в сторону города Кампече, я по дороге остановился на ночлег на берегу одного небольшого озера. Как потом выяснилось, по соседству с крокодилами, - пишет он. - В общем, получилось так. Впереди я увидел небольшой поселок типа наших райцентров. Не доезжая до него, решил свернуть в сторону озер, их тут несколько, и заночевать здесь. Облюбовав место у ближайшего водоема, вытащил вещи, разбил палатку. Вид был очень красивый, и я был доволен, что удачно выбрал место.

И тут подъехали ребята – парень с девушкой на машине, они отдыхали. Парень подошел ко мне и спросил:

- Ты хочешь здесь заночевать?

- Да, - говорю я.

- Вообще-то здесь оставаться опасно, здесь могут быть крокодилы. Лучше переселись туда, ближе к поселку и там же заночуешь в безопасности, - посоветовал он.

- Думаю, не будет проблем с крокодилами, - ответил я и остался здесь, никуда решил не ехать".

Талгат был уверен, что все будет нормально и лег спать. А когда рано утром проснулся, услышал жуткий рев, доносившийся с другого берега озера. "Было ясно, что это крокодилы. Видимо, у них начались весенние брачные игры и самцы, пытаясь соблазнить самку, исполняли призывную песнь обольстителя… Рык крокодилов похож на рев мощного двигателя, это было совсем близко и было очень жутко", - вспоминает велопутешественник.

Живых крокодилов он уже видел в Мексике, когда недавно побывал на красивейшем в мире каньоне Сумидеро, по которому протекает одна из крупнейших рек Мексики – Грихальва, в зеленых водах которой водятся эти рептилии.

- Не все туристы их могут увидеть, потому что они сразу прячутся в воде, а я увидел, - говорит Талгат Жумабеков.

На сегодняшний день он уже проехал почти 20 городов и сейчас движется к Мексиканскому заливу. В его планах – побывать в не менее чем 150 странах мира. Мексика – 42-я страна, по ней он уже странствует ровно пять месяцев.

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Торгын Нурсеитова