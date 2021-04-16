Жители алматинского ЖК жалуются на Кайрата Нуртаса

Певец Кайрат Нуртас в очередной раз стал обсуждаемой персоной, сообщает zakon.kz.

На этот раз казахстанский исполнитель занимает чужие места в паркинге одного из жилых комплексов в Алматы.

В редакцию zakon.kz прислали фотографию и рассказали, что жильцы не могут припарковаться на свои места уже несколько дней. Так как их места заняты другими машинами.

По VIP номерам соседи сразу же узнали машины Кайрата Нуртаса и его мамы Гульзиры Айдарбековой.

По словам жильцов, такая ситуация происходит далеко не в первый раз.

В соцсетях уже обсуждали, что певец приобрел новый автомобиль марки Lexus LX 570.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kairat Nurtas (@knnurtas)

Совсем недавно Кайрата Нуртаса активно обсуждали из-за его побега от проверяющих в ресторане Алматы. По словам певца, он всего лишь был на дне рождения, и что схватить, наверное, хотели именно его. Несмотря на оправдание, певца оштрафовали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)

Ранее в Сети выходила информация о том, что певца заметили на тое в Семее. По данному факту, как сообщили в полиции, в отношении артиста были собраны материалы и направлены в управление санэпидконтроля для принятия процессуального решения.