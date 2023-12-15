Кайрата Нуртаса сравнили с Джиганом
Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас опубликовал новый пост, который привлек внимание армии подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Публикация была размещена на странице в Instagram 15 декабря 2023 года.
"Даже, если я ношу очки – отлично вижу. Если идет снег с небес – принимаю это, как благо от Бога. Всем желаю счастья!" – говорится в подписи под фотографией.
Преданные фанаты сразу же попросили не критиковать любимого артиста, заявив, что этим занимаются только завистники.
Но многих все-таки развеселило это сообщение и они оставили ряд отзывов.
Один из подписчиков даже сравнил его с российским исполнителем Джиганом, который славится нелепыми высказываниями.
- Заберите у него телефон, не уподобляйтесь Джигану.
- Чей это сигнал?
- Кайреке, наверное, вам нужно выспаться или же спросить у кого-нибудь совета и переписать пост.
- Наверное, он засыпал, когда писал последние строки, – пишут пользователи Сети.
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