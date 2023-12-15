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Кайрата Нуртаса сравнили с Джиганом

Нуртаса сравнили с Джиганом Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский артист Кайрат Нуртас опубликовал новый пост, который привлек внимание армии подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена на странице в Instagram 15 декабря 2023 года.

"Даже, если я ношу очки – отлично вижу. Если идет снег с небес – принимаю это, как благо от Бога. Всем желаю счастья!" – говорится в подписи под фотографией.

Преданные фанаты сразу же попросили не критиковать любимого артиста, заявив, что этим занимаются только завистники.

Но многих все-таки развеселило это сообщение и они оставили ряд отзывов.

Один из подписчиков даже сравнил его с российским исполнителем Джиганом, который славится нелепыми высказываниями.

  • Заберите у него телефон, не уподобляйтесь Джигану.
  • Чей это сигнал?
  • Кайреке, наверное, вам нужно выспаться или же спросить у кого-нибудь совета и переписать пост.
  • Наверное, он засыпал, когда писал последние строки, – пишут пользователи Сети.

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