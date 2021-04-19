Семей расширит свои границы за счет присоединения трех сел

Акимат Семея совместно с маслихатом города подготовили проект постановления/решения "Об установлении границ (черт) населенных пунктов города Семей", передает zakon.kz.
Границы города расширятся за счет присоединения трех населенных пунктов:
ГУ "Отдел земельных отношений города Семей Восточно-Казахстанской области" внесет необходимые изменения в земельно-учетную документацию после утверждения документа.
Проект размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 мая.
Хотите быть в курсе важных новостей?