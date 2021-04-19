Семей расширит свои границы за счет присоединения трех сел

Акимат Семея совместно с маслихатом города подготовили проект постановления/решения "Об установлении границ (черт) населенных пунктов города Семей", передает zakon.kz.

Границы города расширятся за счет присоединения трех населенных пунктов:

села Алгабас Алгабасского сельского округа, общей площадью

22 853,1 га;

22 853,1 га; села Абралы Абралинского сельского округа, общей площадью

13 511,5 га;

13 511,5 га; села Кайнар Караоленского сельского округа, общей площадью

23 017,27 га.

ГУ "Отдел земельных отношений города Семей Восточно-Казахстанской области" внесет необходимые изменения в земельно-учетную документацию после утверждения документа.



Проект размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 мая.