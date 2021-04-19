Семей расширит свои границы за счет присоединения трех сел

19 апреля 2021, 15:55
Фото: vlast.kz

Акимат Семея совместно с маслихатом города подготовили проект постановления/решения "Об установлении границ (черт) населенных пунктов города Семей", передает zakon.kz.

Границы города расширятся за счет присоединения трех населенных пунктов:

  • села Алгабас Алгабасского сельского округа, общей площадью
    22 853,1 га;
  • села Абралы Абралинского сельского округа, общей площадью
    13 511,5 га;
  • села Кайнар Караоленского сельского округа, общей площадью
    23 017,27 га.

ГУ "Отдел земельных отношений города Семей Восточно-Казахстанской области" внесет необходимые изменения в земельно-учетную документацию после утверждения документа.

Проект размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 мая.


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