Ситуацию с СИЗами на складе в Алматы прокомментировали в Минздраве

В министерстве здравоохранения проведут свое расследование по поводу средств индивидуальной защиты (СИЗов) для медиков на складе в Алматы. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

По этому случаю мы отдельное расследование проведем. То, что касается вообще всей этой ситуации вокруг СИЗов, как вы знаете, нами была инициирована подача передача данных материалов в судебные инстанции. Кроме того, мы со стороны Минздрава направили соответствующее письмо в территориальные управления Агентства по противодействию коррупции. На данный момент есть по данному вопросу судебное решение, которое было принято, к сожалению, не в пользу департамента. Сейчас идет работа для того, чтобы оспорить это решение. В дальнейшем уже после принятия окончательного решения суда, будут приняты в соответствии с этим решением, соответствующие мероприятия, - сказал Киясов.

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При этом он добавил, что в любом случае требуется дождаться решения суда, а уже потом делать какие-то выводы.

Есть несколько заключений по данным СИЗам, давайте дождемся уже решения суда, - уточнил главный санврач.

Как сообщалось, заместитель председателя Специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе Рафаэль Гасанов по просьбе главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина проверил склад, где лежат костюмы и разместил видео прямого эфира в Facebook. В ходе проверки было выявлено, что в 2020 году на 90 млн тенге бюджетных средств были закуплены 12 тысяч СИЗов. Один комплект стоит 7 500 тенге. Сейчас на складе имеется 7 028 штук. Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин проверил один комплект и отметил, что костюмы не соответствуют требованиям.

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На эту ситуацию отреагировала заместитель Бекшина, Асель Калыкова. Она отметила, что госзакупки по СИЗам состоялись в рамках действующего законодательства РК. Доводы, высказанные Бекшиным, она назвала голословными и необоснованными.

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Оксана Скибан, Нур-Султан