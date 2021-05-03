Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) поделился радостной новостью, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram он разместил фотографии на фоне двух авто: старой LADA Priora и нового Mercedes-Benz C-class ("Мерен").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

+1, - подписал музыкант фотографии.

В комментариях одна из его подписчиц спросила у него: "Приору ни за что не продашь, да?"

Ни за что, - ответил ей Imanbek.

Фанаты музыканта поздравили его с новым приобретением.

"У приоры появился братишка, поздравляю" "Поздравляю" "Заслужил" "Круто, поздравляю" "Поздравляю с покупкой! Мощно" "Заслуженно!" - написали они.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

На это историческое событие отреагировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.