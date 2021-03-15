Токаев оценил присуждение Grammy Иманбеку Зейкенову

Президент Казахстана с радостью воспринял новость о том, что Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил "Грэмми", передает zakon.kz.

Об этом в facebook сообщил пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев с большой радостью и воодушевлением встретил новость о присуждении престижной музыкальной премии Grammy молодому казахстанскому музыканту Иманбеку Зейкенову. Благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из Казахстана могут покорить самые высокие вершины! От имени Президента поздравляю Иманбека с этой яркой победой и желаю новых творческих успехов! - написал Уали.

Ночью 15 марта стало известно, что музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek) получил Grammy за ремикс песни "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Imanbek получил мировую популярность после публикации на YouTube ремикса на трек "Roses" американского исполнителя SAINt JHN. Видеозапись собрала миллионы просмотров. Трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100, а рэпер Карлос Сент-Джон поблагодарил жителя Аксу за ремикс.

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