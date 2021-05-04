Конфликт Кыргызстана и Таджикистана: Баткенской области дадут особый статус

Особый статус в ближайшее время будет предоставлен Баткенской области Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил премьер-министр страны Улукбек Марипов на встрече с жителями села Кок-Таш.

Соответствующее решение мною подписано и направлено в парламент для рассмотрения. Как только оно будет принято, Баткенская область получит особый статус, предполагающий, в том числе, налоговые преференции, - сказал Марипов.

Глава правительства также сказал, что всем, у кого было разрушено или сгорело жилье, будут построены новые дома.

Речь, предварительно, идет о 30 домах в Баткенском и 70 в Лейлекском районах. Сейчас комиссия ведет подсчет и как только она закончит работу, начнется строительство. Мы должны все работы завершить до наступления холодов,- отметил он.

В настоящее время продолжается работа по делимитации и демаркации государственной границы.

Приграничный конфликт между двумя странами начался 29 мая около водозабора "Головной" реки Ак-Суу на спорном участке, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, позволяющие отслеживать распределение воды, а жители Кыргызстана этому воспротивились.